Alle zwei Jahre lädt der Albverein Epfendorf zur Waldweihnacht in den Harzwald ein. Dieses Jahr war es besonders stimmungsvoll – in einer verschneiten Winter-Wald-Landschaft mit leichtem Schneefall und Temperaturen um die null Grad Celsius. So machten sich viele auf den von Kerzen gesäumten Weg in den Harzwald. An der Hütte dann boten Schwedenfeuer und ein paar Marktstände mit liebevoll selbstgemachten Kleinigkeiten das passende Ambiente. Die Kinder hatten auf dem Spielplatz ihren Spaß im Schnee. Ein Höhepunkt war die von Carmen Haase vorgelesene Geschichte vom "Esel auf dem Weg zur Krippe". Als gleich danach der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht tatsächlich mit zwei wunderschönen Eseln aus dem Dunkel des Waldes auftauchte, war es eine Freude, die erstaunten Kindergesichter zu beobachten. Nachdem zwei Kinder sich trauten, ein Gedicht vorzusagen, stimmte der Nikolaus zusammen mit den vielen Kleinen ein Lied an und lobte zuletzt gemeinsam mit allen Teilnehmern lautstark die Organisatoren der Waldweihnacht: "Der Albverein ist spitze". Natürlich gab es für jedes Kind noch ein kleines Geschenk. Und die beiden Esel blieben zum Streicheln noch eine ganze Weile bei der Hütte. Manch andere Gäste verweilten noch etwas länger. Foto: Albverein