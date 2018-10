Epfendorf Sportplatz und Steinbruch ärgern die Bürger

Auch auf den Zustand der Fenster in der Schlichem-Schule machte Behr aufmerksam. Von innen seien die Fenster zwar wie neu, außen allerdings sei der Zustand äußerst miserabel. Hier müsse dringend etwas unternommen werden, bevor die Rahmen so marode seien, dass sie ausgetauscht werden müssten. Bürgermeister Prielipp nahm das Thema auf, musste allerdings erwidern, dass nicht nur an den Fenstern der Schule, sondern auch an weiteren Gebäuden der Gemeinde die Fenster dringend saniert werden müssten.