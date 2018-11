Epfendorf Solidarität, wenn man unter "Beschuss" gerät

Dem errechneten Umlageschlüssel zufolge müsste die Gemeinde Epfendorf 1,52 Prozent der Kosten tragen, also nach jetzigem Stand 56 427 Euro.

"Zunächst wird beispielsweise ein Rückhaltebecken in Ratshausen gebaut, ehe die kleineren Maßnahmen kommen", erklärte Dietingens Bürgermeister.

Gemeinderat Uwe Mei merkte an, dass sich ein Rückhaltebecken in Ratshausen zwar positiv auf Epfendorf auswirken würde, eine Linienschutzmaßnahme in Dietingen-Böhringen aber eher nachteilig sei. "Dann verteilt sich das Hochwasser ja nicht mehr so, sondern kommt in Epfendorf verstärkt."

Ziel sei es, dem Hochwasser die Spitze zu nehmen, die Schaden verursache. Die "Welle" werde so runtergedrückt, dass Linienschutzmaßnahmen reichen. So würden keine teuren Maßnahmen wie der Bau eines Rückhaltebeckens nötig. "Es kommt genauso viel Wasser wie ohne Hochwasserschutz, aber zeitlich gestreckt", erklärte Scholz.

Gemeinderat Holger Berndt fragte, wie fix die Gesamtkosten seien. "Eine Flussgebietsuntersuchung muss von Kennzahlen, abhängig von Erfahrungswerten beispielsweise, ausgehen", meinte Scholz. Natürlich sei das eine "Vergangenheitszahl". "So ehrlich muss man sein: Es wird teurer werden", gab er zu. Man sei ja auch aus solidarischen Gründen dabei, führte Berndt aus. Um es mit einer Fußballmetapher zu sagen: Man stehe in Scholz’ Verteidigung. Und auch wenn ein Jahrhunderthochwasser in Epfendorf unwahrscheinlich sei, erhoffe man sich die gleiche Solidarität vom Verband, wenn man doch mal unter "Beschuss" geraten sollte.

Die Gründung des Verbands müsse nun genehmigt werden, meinte Scholz. Kosten würden frühestens in fünf Jahren anfallen. Die Gründungsversammlung findet am 3. Dezember statt.