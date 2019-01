Epfendorf Schwabenrock von der feinsten Sorte

Der noch junge Verein, der am 17. November des vergangenen Jahres gegründet wurde, bringt die Schwabenrockband nach Epfendorf.

Am Samstag, 30. März, ab 18.30 Uhr (Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr) wird damit eine der besten Livebands südlich des Mains ihre Visitenkarte in Epfendorf abgeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rotzfrech und charmant lassen es Sängerin Biggi Binder und ihre Jungs ganz schön krachen und werfen dabei jede Menge Klischees über Bord.