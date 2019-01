Epfendorf Schulhaus gegen Eishalle getauscht

Auch, als die Schule zur reinen Grundschule wurde, wurde an dieser lieb gewonnenen Gewohnheit festgehalten. Und so machten sich auch in diesem Jahr rund 60 Kinder mit drei Lehrkräften auf, um ihr Talent auf den schmalen Kufen zu testen.

Anfangs noch zögerlich wurden die Kinder immer mutiger und mit der Zeit konnte man sogar das ein oder andere Kunststück bewundern.

So viel Bewegung an der frischen Luft macht natürlich hungrig und so fand auch das Angebot des kleinen Kiosks reißenden Absatz.