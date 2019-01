Epfendorf Schulhaus gegen Eishalle eingetauscht

Auch, als die Schule zur reinen Grundschule wurde, wurde an dieser lieb gewonnenen Gewohnheit festgehalten. Und so machten sich auch in diesem Jahr rund 60 Kinder mit drei Lehrkräften auf, um ihr Talent auf den schmalen Kufen zu testen. Mit dem Bus ging es von Epfendorf über Trichtingen und Harthausen nach Balingen. Wer keine eigenen Schlittschuhe hatte, konnte vor Ort welche leihen, und so dauerte es nicht lange, bis der Spaß seinen Anfang nahm.

Das ein oder andere Kunststück bewundert

Anfangs noch zögerlich wurden die Kinder immer mutiger und mit der Zeit konnte man sogar das ein oder andere Kunststück bewundern.