Epfendorf "Schroten" wird zur Großbaustelle

Epfendorf-Trichtingen. Vollmundig hatte der seinerzeit tätige Bürgermeister Peter Boch vor vier Jahren davon gesprochen, dass in "Schroten" 80 bis 150 Arbeitsplätze entstehen könnten. Doch dann tat sich erst einmal nichts.

Zwar haben sich mittlerweile zwei kleinere Unternehmen auf der übrigen Fläche im Gewerbegebiet niedergelassen. Von IDI Gazeley war aber nichts mehr zu hören – zumindest nicht öffentlich. Doch der Logistikcenter-Entwickler blieb im Hintergrund nicht untätig. Er beauftragte die Vermarktung der Gewerbeimmobilie an das Unternehmen Colliers International Stuttgart. Und das meldet sich jetzt per Pressemitteilung zu Wort, da die Großbaustelle im "Schoten" inzwischen augenfällig ist. Mit Gazeley haben man einen Projektentwickler gefunden, der bereit war, an dem Standort in Vorleistung zu gehen, das Grundstück mit der Unterstützung von Colliers International erworben und nun mit den Erdarbeiten für die Neubauentwicklung begonnen hat.

Eine moderne Logistikimmobilie wird auf Vorrat errichtet. Sie soll über knapp 25 000 Quadratmeter Hallen-, 3000 Quadratmeter Mezzanine- und knapp 500 Quadratmeter Büroflächen verfügen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Immobilie werde damit die größte Logistikfläche im Markt Stuttgart sein, die ab Fertigstellung –­ die für Mai 2019 vorgesehen ist – für Kunden zur Verfügung stehe. "Wir gehen gemeinsam mit Gazeley davon aus, dass die derzeit einzig vergleichbare und bereits im Bau befindliche Projektentwicklung in der Region Stuttgart aufgrund des Mangels an modernen Logistikflächen auf eine rege Nachfrage treffen wird", so Hubert Reck, Chef von "Industrial & Logistics" bei Colliers International in Stuttgart.