Epfendorf/Rosenfeld Vereinsheime im Visier von Einbrechern

In der Nacht auf Montag drangen unbekannte Täter in das Sportheim Heiligenzimmern (Zollernalbkreis) in der Rotenbühlstraße ein. Dort fanden die Einbrecher keine Wertgegenstände und auch kein Bargeld.

In derselben Nacht stiegen Unbekannte in das Angelheim am Waldsee zwischen Böhringen (Kreis Rottweil) und Rotenzimmern ein und erbeuteten Wechselgeld in Höhe von rund 30 Euro. E

benfalls in der Nacht zum Montag suchten Einbrecher das Sportheim des SV Harthausen (Kreis Rottweil) in der Hauptstraße auf. Die Täter verschafften sich über ein aufgestemmtes Fenster Zutritt in den Gastraum. Dort fanden die Eindringlinge einen älteren Laptop und ein Sparschwein mit geschätzten 200 Euro Bargeld.

Auch der FSV Dautmergen bekam in der Nacht zum Montag Einbrecherbesuch. Die unbekannten Täter traten die verschlossene Eingangstür zu dem Vereinsgebäude ein. In der Gaststätte suchten sie im Thekenberech nach Bargeld. Sie fanden den Bedienungsgeldbeutel mit etwas Wechselgeld, das sie einsteckten.

Neben dem Diebstahlsschaden verursachten die Täter bei den fünf Einbrüchen einen Sachschaden von insgesamt rund 2500 Euro. Ob alle Einbrüche auf das Konto der gleichen Täter gehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Sachen nehmen das Polizeirevier Oberndorf (Telefon: 07423/8101-0) oder das Polizeirevier Rottweil (Telefon 0741/477-0) entgegen.