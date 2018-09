Epfendorf Rohrbrüche waren verheerend

Unerfreulich sei dabei der Abschluss im Vermögensplan mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 65 000 Euro aufgrund einiger "verheerender" Rohrbrüche im vergangenen Jahr.

Insgesamt gab es 14, acht davon in Trichtingen, fünf in Harthausen und einer in Epfendorf.

Unter Einbeziehung der Vorjahre ergebe sich ein Fehlbetrag von insgesamt 826 000 Euro. "So viel zum Thema Rücklage", meinte Kämmerin Verena Ordowski in Bezug auf die positive Zuführungsrate im Gemeindehaushalt, ein vermeintliches Polster.