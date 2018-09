Epfendorf Proben laufen auf Hochtouren

Epfendorf-Trichtingen. Zurzeit üben die jungen Akteure des Vereins eine amüsante Komödie ein, die sie ab 17 Uhr zum Besten geben werden. In dem Stück "Die Steuerprüfung" geht es um einen Bauer, der mit wilden Ideen versuchen möchte, den Steuerprüfer zu hintergehen. Kurz vor der anstehenden Steuerprüfung steht also das ganze Haus Kopf, und es müssen gewisse Maßnahmen ergriffen werden, um den Prüfer hinters Licht führen zu können. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ein alter Ofen als Tresor herhalten muss, der Perserteppich, der vom Schwarzgeld gekauft wurde, in die Reinigung gebracht werden muss und die vier Pensionspferde beim Nachbarn untergestellt werden.

Kann die Bauerstochter die Situation retten?

Doch wie es der Teufel will, fällt das Versteckspiel auf. Der Prüfer ist von der ganzen Sache selbstverständlich überhaupt nicht begeistert und hätte für eine saftige Nachzahlung gesorgt, wäre da nicht zufällig die Tochter des Bauern seine absolute Traumfrau. Diese taucht gerade im letzten Augenblick auf. Doch kann sie dadurch eine familiäre Katastrophe verhindern?