Epfendorf Päckchen fürs "Glaserhaus" nach Stuttgart

Deutlich wird dies seit Jahren durch die Freundschaft zwischen der Kirchengemeinde und dem "Glaserhaus" in Stuttgart. Dort betreut Pfarrer Roland Renz sozialschwache Menschen. Die Harthausener planen nun einen Nikolausbesuch bei den Schützlingen des Pfarrers und möchten nicht mit leeren Händen kommen. Deshalb sollten kleine Päckchen mit nützlichen Dingen im Gepäck sein.

Die Päckchen können mit folgenden Dingen gefüllt sein: Kleidung (Handschuhe, Hausschuhe, Schal, Socken, Strumpfhose und mehr), Hygieneartikel (Creme, Duschgel, Haarbürste, Haarschmuck, Handcreme, Handtuch, Zahnbürste und mehr), originalverpackte Süßigkeiten wie Bonbons, Kaugummi, Lutscher, Schokolade und mehr sowie eventuell noch persönliche Grüße.

Auf dem Päckchen sollte – von außen gut lesbar – stehen, ob es für Frauen oder Männer ist. Der Wert eines Päckchens sollte den Wert von acht Euro nicht überschreiten und bis spätestens Montag, 30. November, bei Edi Widmann, Rathausstraße 5, in Epfendorf-Harthausen, abgegeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Päckchen beim Adventsmärktle am Mittwoch, 25. November, hinter dem Rathaus in Harthausen bei jedem Kirchengemeinderatsmitglied abgegeben werden.