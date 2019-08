Epfendorf Ölunfall: Starkregen spült alles in Bach

Die Feuerwehrabteilungen Epfendorf, Trichtingen und Harthausen waren mit insgesamt 16 Kräften im Einsatz. Mit Dichtkissen wurden die Schächte zugemacht, um ein weiteres Auslaufen von Öl in den Bach zu verhindern. Auch den Enten, die mit dem Öl in Berührung gekommen waren, wurde geholfen. Der Tierrettungsdienst vom Zollernalbkreis nahm sich der Tiere an.