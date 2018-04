Epfendorf Neuer Chef ist gleich gefordert

Epfendorf-Trichtingen. In seiner letzten Rede als Vorsitzender ging Klaus Arnold in der 15. Hauptversammlung des Theatervereins Trichtingen auf das Schlachtfest 2017 ein. An diesem Tag feierte nicht nur die Jugendgruppe "Kids on Stage" ihren Erfolg in Form eines gelungenen Auftritts, sondern auch der an diesem Tag neugewählte Bürgermeister Mark Prielipp. Dieser lud am Abend zum Wahlbier in die Turnhalle ein.

Auch das traditionelle Theaterwochenende sei ein Erfolg gewesen. Mit dem Stück "Chaos im Krankenhaus" begeisterten die Akteure an drei gut besuchten Abenden ihr Publikum. Arnold zeigte sich erfreut über die Zuschauer der befreundeten Vereine sowie über Gäste aus Epfendorf und Harthausen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit.

Sein besonderer Dank galt dem Vermieter des Proberaums, der nun jedoch Eigenbedarf angemeldet habe, weshalb man gezwungen sei, andere Räumlichkeiten für die Proben zu suchen.