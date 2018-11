Epfendorf Nächtlicher "Gast" entzündet Stroh

Epfendorf-Harthausen. Der Landwirt, dem das Gebäude gehört, bemerkte laut Polizeiangaben gleich beim Betreten seines Stalls kurz nach 6 Uhr morgens einen leichten Brandgeruch. Als er nach der Ursache dieses Geruchs suchte, stellte er eine etwa fünf bis sechs Meter lange Brandzehrung im Stroh entlang der Stallwand fest. Das Stroh glimmte an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt noch, der Landwirt löschte die Glut. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an der Brandstelle Scherben einer Glasflasche sowie einen verkohlten Rucksack mit einer Lebensmitteldose fest. Vermutlich, so die Vermutung der Beamten, hatte eine unbekannte Person den Stall zum Übernachten genutzt und beim Erhitzen der Mahlzeit aus der Dose dann das Stroh entzündet. Laut Polizeibericht entstand bei dem nächtlichen Vorfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.