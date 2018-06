Epfendorf Nachfolge gesichert

Da bei Busausflügen künftig auch Trichtingen, Harthausen und Talhausen angefahren werden, soll der Planungskreis noch durch Mitglieder aus diesen Teilorten erweitert werden. Interessierte dürfen sich gerne direkt bei Annegret Schneider melden.

Das erste Angebot des neuen Teams wird am Donnerstag, 28. Juni, ein Ausflug zur Harzwaldhütte zu Kaffee und Kuchen, sowie Herzhaftem sein. Um 14 Uhr ist Treffen in der Dorfmitte Epfendorf, Mitfahrgelegenheiten werden organisiert. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 23. Juni bei Annegret Schneider, Telefon 07404/75 32, unter Angabe, ob eine Mitfahrgelegenheit gebraucht oder geboten wird.

Die weiteren Ausflüge in diesem Sommer schon mal zum Vormerken: Am Mittwoch, 25. Juli, geht es mit dem VDK zur Brauerei Rogg nach Lenzkirch, am Donnerstag, 6. September, zum Schwenninger Moos und am Donnerstag, 4. September, ins Donautal. Die Abfahrtsorte und -zeiten werden noch bekannt gegeben.