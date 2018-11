Epfendorf Nach sieben Monaten ist Ende in Sicht

Epfendorf. Vorsichtiger Optimismus ist durchaus angebracht: Auf der K 5563 geht gerade einiges. So wurde am Donnerstagmorgen der Betonkies aufgebracht, um am Freitag Binder und Belag fertigzustellen, informiert Wolfgang Dausch vom Straßenbauamt in Rottweil bei einem Vor-Ort-Termin. Die Arbeiten unter Vollsperrung waren bitter nötig, erklärt er. Der Hang sei instabil. Auf dem etwa 80 Meter langen Stück, das nun saniert wurde, waren die Straßenschäden enorm. Auch der Rest der Kreisstraße zwischen Epfendorf und Bösingen hat schon bessere Zeiten gesehen. Zwei weitere Abschnitte unter- und überhalb der Stelle sollten ebenfalls saniert werden, meint Dausch. Doch wann es dazu kommt, kann derzeit nicht gesagt werden. Eigentlich habe man im Zuge der Sanierungsarbeiten noch einige Risse und Furchen im Belag an anderen Stellen ausbessern wollen – "wenn wir schon einmal die Vollsperrung haben". Doch die Witterung und die Auslastung der Baufirma hätten dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher könne es 2019 noch einmal zu einer Sperrung kommen – diesmal aber halbseitig mit Ampelregelung –, um kleinere Schäden auszubessern. "Der Hang ist eben ständig in Bewegung. Die Dellen und Risse, die da entstehen, müsste man bei einer großen Sanierungsmaßnahme einmal richtig abfräsen und richten, aber wann es dazu kommt, ist unklar", sagt Dausch.

Zumindest der eine Teilabschnitt der K 5563 wird voraussichtlich am 14. Dezember fertig werden – und der Unterschied zur restlichen Straße könnte nicht größer sein. Was sofort ins Auge fällt, ist die Verbreiterung der Straße. "Vorher waren es 5,50 Meter. Jetzt haben wir auf die Standardbreite bei Kreisstraßen, 6,50 Meter, erweitert. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wir dachten uns, wenn wir den Abschnitt schon machen, dann richtig", erklärt der Straßenbauamtsmitarbeiter, während der Betonkies auf die Straße rieselt, um von der Walze in Form gebracht zu werden.

Seit dem Baubeginn im Mai hat sich einiges getan. Zuerst sei die Krainerwand, eine besondere Form der Stützwand, abgebrochen worden. "Das war alles instabil", zeigt Dausch auf die Bergseite. Die Böschung musste mit einer Spritzbetonwand und Netzen gesichert werden. Davor habe man eine Gabionenwand, auch Drahtschotterkasten genannt, gebaut und in der Wand verankert.