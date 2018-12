Epfendorf Musiker umschreiben Heimat

Der zweite Konzertteil wird vom Hauptverein übernommen. Die Jugendkapelle "Music for life" eröffnet den Konzertabend. Die Jungmusiker sind in Epfendorf, Harthausen und Trichtingen beheimatet. Geleitet wird das Jugendorchester von Luca Schwanzer.

Trichtinger proben eifrig

In intensiven Register- und Gesamtproben bereiten sich die Musiker beider Orchester auf das Konzert, das am Samstag, 22. Dezember, in der Albblickhalle Harthausen stattfindet, vor. Die Saalöffnung wird gegen 18.30 Uhr sein. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Musikverein Trichtingen bringt Stücke wie "Patria" ("Heimat"), "Homeland" ("Heimatland") sowie "The Musical Village" ("Das musikalische Dorf") zu Gehör. Außerdem steht eine Bravour-Polka (Solostück) auf dem Programm. Mit Weihnachtsliedern werden die Besucher auf die bevorstehende Weihnachtszeit musikalisch eingestimmt.