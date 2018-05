Die vorgezogene Mittwochstour des Albvereins Epfendorf im Mai, mit Wanderführer Walter und Margret Seifried hat die Gruppe beim besten Frühsommerwetter von Lindenhof durchs Haugenloch in die Oberndorfer Unterstadt geführt. Vom Treffpunkt Parkplatz Lindenhof ging es zum ersten herrlichen Ausblick bei der Lindenhofkapelle. Die tolle Sicht reichte von der e Oberstadt bis hin zur Altoberndorfer Kapelle. Besonders beeindruckend zeigte sich von dort oben die evangelische Stadtkirche. Vorbei an blühenden Wiesen mit Pusteblumen, Hahnenfuß, Günsel, Glockenblumen, Kerbel und Wiesensalbei ging es auf dem Kapellenweg und Scheffelweg in den Buchenwald mit hellgrünen Blättern und angenehmen Sonnenschutz. Der Weg ins Haugenloch war schön in Stand gesetzt und so ging der Abstieg fast von selbst. Beim Altersheim trennten sich kurz die Wege, denn ein Teil der Wanderer blieben in der Oberstadt, eine größere Gruppe machte die Wanderung durchs Haugenloch und kam über den Langen Weg wieder zurück. Der Wandermittag fand im "i-Dipfele" seinen Abschluss. Foto: Verein