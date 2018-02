Epfendorf Mann stirbt nach Brand in Harthausen

Epfendorf-Harthausen - Bei einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Harthausen ist am Dienstagmorgen ein 78-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei war es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand und starker Rauchentwicklung in der Straße Im Brühl gekommen.