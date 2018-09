Epfendorf Komm herein und nimm dir Zeit

Neue Lieder oder aber bekannte Texte, in neue Melodien verpackt, können durch die musikalische Begleitung schnell mitgesungen werden, und auch so mancher Song aus den Charts passt sich in die religiöse Botschaft ein.

"Es gibt da jemanden, der mit dir bis zum Ende geht", so lautete eine Botschaft, die das Duo den Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg gab. Aber auch die Problematik, dass es immer weniger Menschen gibt, die den Kindern erklären, was Glaube bedeutet, wurde in den Liedern angesprochen. Aktuelle Themen in eingängigen Melodien wurden genauso zu Gehör gebracht, wie aus dem Gotteslob bekannte Texte.

Die Grath­wohls werden auch im Sommer 2019 einen Gottesdienst in Epfendorf mitgestalten.