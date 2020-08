Epfendorf Jugendliche bringen Ehepaar um den Schlaf

Epfendorf - Dietmar und Susanne Bantle haben die Nase voll. Den dritten Sommer in Folge haben die Epfendorfer, die an der Grünlinger Steige wohnen, mit nächtlichen Ruhestörungen zu kämpfen, wie sie berichten. Diese rühren offenbar von einem Bauwagen her, der gegenüber ihres Grundstücks steht. Dieser sei zum einen nicht genehmigt, meint Susanne Bantle, zum anderen müsse so eine Rücksichtslosigkeit doch nicht sein, zumal es ein Jugendhaus in Epfendorf gebe.