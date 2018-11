Epfendorf In Märchenstunde finden Kinder funkelnden Feenstaub

Am warmen Hüttenofen lauschten 19 Kinder aufmerksam den Geschichten der wunderbaren Märchenerzählerin Carmen Haase. Zuerst erzählte sie ein eigen erfundenes Märchen, das von einem Bauernhof am Waldrand handelte und vom Sturm, der den armen Wald sehr beschädigte.

Der Wald wuchs nach dem Sturm aber unglaublich schnell wieder nach und wurde viel, viel schöner als zuvor. Carmen erzählte vom Zaubersand, der im neuen Wald den Weg zu einer Elfentür in einem Baum zeigte und von einem Feen-Bett, das sich dahinter im Baum versteckt befand. Begeistert waren die kleinen Zuhörer von der Idee, doch draußen im Harzwald nachzusehen, ob man nicht die Elfentür und das Feen-Bett tatsächlich findet.

Also ging es raus an die frische Luft und tatsächlich: Nicht nur glitzernder Zaubersand, sondern sogar Spuren von funkelndem Feenstaub waren im Wald zu finden. So gelang es den Kindern bald, die Elfentür und das Feen-Bett zu finden. Begeistert gab es danach eine Trink- und Esspause in der Hütte, bevor die Erzählerin dann noch zwei Wichtelmärchen zum Besten gab. Bestimmt haben die Kinder später dann vom Wald, von Feen, Elfen und Wichteln geträumt… und vom schönen Nachmittag in der Hütte beim Albverein Epfendorf mit Carmen Haase.