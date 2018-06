Epfendorf In Gärten und Gässchen unterwegs

Romantische Hinterhöfe

Man schaute auch in romantische Hinterhöfe, schöne Gärten und Gässchen und spazierte an der guterhaltenen Stadtmauer entlang, die in der 1000-jährigen Geschichte Villingens allen kriegerischen Eindringlingen Widerstand geboten hatte. Am Romäusturm war von der Sage um Romäus und von dem Klau des Rottweiler Stadttors und mehr zu hören. Das Essen am Pulvertürmle rundete den Tag ab.