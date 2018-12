Epfendorf "In duci jubilo" erklingt

Wenn man aber die Kräfte bündelt und sich mit seinen Nachbarn zusammentut, dann kann etwas ganz Besonderes entstehen, heißt es in einer Mitteilung von Pfarrer Alexander Beck aus Trichtingen. So auch jetzt beim gemeinsamen Gottesdienst am morgigen Sonntag, 10 Uhr, in der Trichtinger Cyriakuskirche. Es werden zwei junge Künstlerinnen aus Tübingen erwartet, die sich gerade auf ihr Abiturvorspiel vorbereiten – Clara Hamberger mit ihrer Oboe und Valentina Toni mit ihrer Geige.

Sie spielen in Trichtingen aus dem Oboenkonzert des venezianischen Barockmeisters Tomaso Albinoni, aus der Partita des zeitgenössischen litauischen Komponisten Vytautas Barkauskas und aus der Solosonate für Violine von Johann Sebastian Bach sowie aus den Fantasien für Geige Solo von Georg Philipp Telemann.

Mit den beiden Melodieinstrumenten wird man auch in der Lage sein, in der Cyriakuskirche die Weihnachtskantate "in dulci jubilo" von Dietrich Buxtehude vollständig aufzuführen. Dabei wird die Kirchengemeinde von den in Trichtingen schon bekannten und bewährten Sängerinnen des Ensembles "Ascendo", Elke Meinardus und Alexandra Gühring, unterstützt.