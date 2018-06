Epfendorf In außerordentlich guter Verfassung

Jugendleiter Julian Botzenhart berichtete über zahlreiche Aktivitäten im Jugendbereich. Man besuchte unter anderem das Kinderturnfest auf dem Sulgen und das Landesturnfest, wo man einige gute Platzierungen erreichen konnte. Leider könne man derzeit kein Mädchenturnen anbieten, da es dafür keine Übungsleiter gebe, führte der Jugendleiter weiter aus.

In den Abteilungen Badminton und Jedermänner findet ein reger und zufriedenstellender Sportbetrieb statt, und die Tischtennisabteilung stieg mit beiden Mannschaften in die Bezirksklasse beziehungsweise die Kreisliga B auf. Dort nimmt man außerdem mit drei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil.

Bürgermeister Mark Prilipp lobte das Engagement des Turnvereins, denn der soziale Nutzen für die Gemeinde sei von unschätzbarem Wert. Er führte die Entlastung des Vorstands durch und leitete die anschließenden Wahlen.

Dabei wurden Kassierer Daniel Schneider sowie die Ausschussmitglieder Melanie Groß, Lisa Digiser und Annegret Schneider in ihren Ämtern bestätigt.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes monierte Petra Botzenhart in Richtung Bürgermeister Prielipp, dass sich die Laufbahn um den Sportplatz in einem mehr als bedauernswerten Zustand befinde. Eine Sanierung sei von seinem Vorgänger noch versprochen worden, aber wohl zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten. Der Schultes sagte zu, dass sich die Gemeinde in Absprache mit den Vereinen um die Angelegenheit kümmern werde.

Zum Abschluss der Hauptversammlung konnte der Vorsitzende Florian Fiedler folgende Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft im Turnverein Epfendorf ehren: Julian Botzenhart, Ingo Elster, Sebastian Falk, Michael Falk, Alexandra Franzkoch, Josefine Gröbel, Sina Gröbel, Mario Linsenmann, Tobias Mauch, Monika Sauter, Daniel Sauter, Susanne Schanz, Nina Schanz, Thomas Schmeh, Tim Staiger, Marian Widmann und Magnus Widmann.

Zu Ehrenmitgliedern ernannte er daraufhin Inge Bantle, Roswitha Bertsch, Susanne Bertsch, Peter Heim, Paula Ohnmacht, Jürgen Riedlinger und Werner Schinacher.