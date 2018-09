Epfendorf Immense Mehrkosten beim Hallendach

Bei der Schlüsselzuweisung sei mit einer Erhöhung zu rechnen, meinte sie. Schwer prognostizierbar ist hingegen das Ergebnis im Bereich Forstwirtschaft. So habe der Borkenkäfer im zweiten Halbjahr doch noch kräftig zugeschlagen.

In Sachen Wohnen seien beinahe alle Bauplätze verkauft worden. Übrig seien sechs in Talhausen, einer in Trichtingen, einer in Epfendorf und vier in Harthausen, informierte Ordowski.

Das Projekt Gewerbegebiet Schroten soll in diesem Jahr noch über die Bühne gebracht werden. Ein wenig langsamer geht es bei der Sanierung der Trichtinger Ortsmitte voran. Das Thema barrierefreies Rathaus sei im Gange. Beim Hallendach der Albblickhalle erwarte sie immense Mehrkosten, sagte die Kämmerin.