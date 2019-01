Epfendorf Hinter Schützen liegt ein arbeitesreiches Jahr

Epfendorf-Trichtingen (kw). Seine Ausführungen wurden von Schriftführer Axel Schöllhammer ergänzt. Für die Aktiven und Funktionäre sei der Jahresanfang "etwas stressig" gewesen, empfand Schwarz. Der Grund: In den Schießdisziplinen liefen in den ersten Monaten noch die Rundenwettkämpfe.

Zudem fanden im Schützenhaus in dieser Zeit mehrere Veranstaltungen statt. Auch eine bauliche Maßnahme stand an. Der Hang neben dem Fußweg zum Schützenhaus wurde teilweise abgegraben, um mehr Platz für die jährlich stattfindende Vatertags-Hockete zu schaffen. Dies habe leider nicht mehr bis zum Festtermin gereicht. Ein großes Lob zollte der Oberschützenmeister den Wirtsgruppen und den Standaufsichten. Seit 50 Jahren werde das Schützenhaus in Eigenregie bewirtschaftet. Auf diese Leistung könne der Verein stolz sein, meinte Schwarz. In 2018 schaffte der Schützenverein neue Stühle für den Gastbereich an. Die erwirtschafteten Einnahmen würden für den Sportbetrieb und die Unterhaltung der Schießanlage benötigt, bekräftigte der ausscheidende Oberschützenmeister Schwarz weiter. "Unser Wirtsdienst ist die Existenz für unseren Verein." Er dankte seinem Nachfolger Christof Pomorin für das Erstellen der Wirts- und Standaufsichtspläne.

An 47 Sonntagen und 50 Mittwochabenden habe das Schützenhaus im Jahr 2019 offen beziehungsweise werde die Schießanlage genutzt. Neben vielen Arbeiten und Diensten kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Besondere Erwähnung fand der gelungene Ausflug nach Frankfurt, der allerdings mehr Teilnehmer verdient gehabt hätte. Sehr anschaulich präsentierte Kassierer Helmut Digeser die Einnahmen und Ausgaben. Mehrere Investitionen hatten zu einem Minus in der Jahresrechnung 2018 geführt. Sportleiter Patrick Ketterer und Jugendleiter Oliver Schramm informierten die Versammlung über die Platzierungen der Aktiven und Jugendlichen in den verschieden Disziplinen. Aus der Sparte Bogenschießen berichtete Hans Hofmockel.