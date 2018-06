Epfendorf Hand in Hand zum großen Ziel

Schuppeneinweihung wird am 16. September gefeiert

Schon heute ist klar, dass die Einweihung des fertigen Schuppens nicht in solch kleinem Kreis gefeiert werden wird. Am Wochenende vom 15. auf 16. September wird die offizielle Einweihung stattfinden: am Samstag vereinsintern und am Sonntag dann für die gesamte Bevölkerung. Was genau geboten sein wird, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Für den Moment jedoch ist der erste Schritt ist getan, und am Freitag wird weiter am Schuppen gebaut.