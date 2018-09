Epfendorf "Grenzerfahrungen" in den Bergen

Ganz unten bei Oberstdorf am Parkplatz Renksteg wurde der Aufstieg zur Fiderepass-Hütte gestartet. Vorbei an der Flugschanze, über das Warmatsgrundtal und die Kühkundalpe waren nach gut fünf Stunden Gehzeit die schweißtreibenden 1100 Höhenmeter bis zur Hütte auf 2065 Meter geschafft. Oben angekommen genoss man den herrlichen Ausblicke in die Bergwelt.