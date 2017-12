Epfendorf. Weihnachten ist das große Familienfest der Christen. Dass Gott sich in Christus gezeigt hat, ist bis heute ein wertvolles Geschenk, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde Epfendorf. Die Freude darüber werde gerne weitergegeben an Menschen, die einem lieb geworden und ans Herz gewachsen sind. Die Remigiusgemeinde wird die Geburt Jesu in der Christmette um 17 Uhr gefeiert. Der Kirchenchor gestaltet die Feier der Heiligen Nacht musikalisch mit. Auch das Friedenslicht aus Bethlehem, das zentral in Rottweil ausgesandt wird, wird an alle Besucher des Gottesdienstes verteilt. Über eine kleine Spende freuen sich die Verantwortlichen. Alle Mädchen und Jungen sind zur Kinderkirche ins Gemeindehaus Remi eingeladen. Den Weihnachtssegen empfangen dann alle gemeinsam am Ende des Gottesdienstes. Auch am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, singt der Kirchenchor. Das feierliche Hochamt beginnt um 9 Uhr. An den Heiligen Stephanus – als ersten Märtyrer der Kirche – wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, Beginn ist um 9 Uhr, gedacht. Der Musikverein Epfendorf erfreut die Gottesdienstbesucher mit weihnachtlichen Liedern.