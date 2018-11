Epfendorf Epfendorfer Wald wird 2020 neu geordnet

Zum Thema Fallen meinte er, man müsse unzählige aufstellen, damit überhaupt ein Abschöpfeffekt entstünde. "Die, die wir draußen haben, sind eher so eine Art Feuermelder. Wenn wir riesige Fangzahlen haben, wissen wir: ›Hoppla, es geht los‹", meinte Nickel. Es sei wichtig, den Frischbefall sofort zu bekämpfen.

Norbert Utzler äußerte sich ebenso zur Strategie beim Einschlag. "Wir schauen immer erst einmal, wo schwierige Bereiche sind und wo es nötig wäre, den Einschlag zu reduzieren. Die Devise ist, sich bei den Neckarhängen, wo nur wenige Fichten stehen, zurückzunehmen", erklärte er.

In den kommenden fünf Jahren werde es voraussichtlich immer noch rund 3500 Festmeter geben, gab er ein Stück weit Entwarnung. "Epfendorf wird immer ein Berieb knapp über der schwarzen Null sein. Bislang liegen wir immer zwischen 30 000 und 80 000 Euro im Plus, aber diesmal ist eben mit viel Schadholz zu rechnen", so Utzler.