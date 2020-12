Epfendorf Ein Aushängeschild der Gemeinde

1953 lud der Musikverein zu seinem ersten Jahreskonzert in die Trichtinger "Kanne" ein, und seit 1959 präsentierten sich die Musiker in einheitlichen Uniformen. 1960 war das Jahr, in dem die "Trichtinger Bauernkapelle" gegründet wurde, zu der sich Polka-begeisterte junge Musiker aus den Reihen des Musikvereins zusammenfanden und mit ihrem volkstümlichen Repertoire die Blasmusikfreunde in der Region zu begeistern wussten. Zahlreiche Dirigenten, die mehr oder weniger lange die musikalische Leitung übernahmen, drückten der Musikkapelle Trichtingen in der Vergangenheit ihren Stempel auf.

Die von Martin Hermann ins Leben gerufene Jugendkapelle bewährte sich bereits 1970 und 1971 beim Jugendkritikspiel und konnte die Juroren überzeugen. Der Trichtinger Trachtenanzug wurde zum Erkennungszeichen der aktiven Musiker des Vereins, und die bis heute überaus beliebten Weihnachtskonzerte wurden eingeführt. Man trat mit großem Erfolg bei verschiedenen Wertungsspielen auf und präsentierte sich 1988 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart bei der Blasmusikparade.

Die Kapelle produzierte eine Musikkassette und nahm am Blasmusikwettbewerb "Flicorno d’Oro" teil. Das 80-jährige Bestehen feierte man zusammen mit der Bauernkapelle, die zwischenzeitlich ins Schwabenalter gekommen war. Bei diesem Fest nahm die Bauernkapelle ihren zweiten Tonträger auf, der vom damaligen Vorsitzenden Jürgen Holzer und dem Dirigenten der Bauernkapelle Wilfried Zimmermann bei Radio Neckarburg vorgestellt wurde.

2001 wurde die Jugendkapelle der Musikvereine Trichtingen-Harthausen-Epfendorf "Music for Life" aus der Taufe gehoben, die jahrelang die Auftritte der drei Vereine bereicherte. Die Töne sind zwar vorübergehend verstummt, aber man ist guter Hoffnung, dass die Kooperation mit der Schule in den Bläserklassen Früchte trägt und bald genügend Kinder und Jugendliche wieder der traditionellen Blasmusik frönen werden.

Bei der Generalversammlung 2006 gab Jürgen Holzer sein Amt ab, und Peter Schöllhammer bekleidet seither die Position des ersten Vorsitzenden. Zwischenzeitlich wurde das Probelokal im Erdgeschoss der Grundschule zu klein, und der Verein beschloss 2006 den Bau eines Musikerheimes. Mit viel Engagement begannen 2009 Mitglieder und Freunde des Vereins mit dem Bau und verwirklichten damit nicht nur einen Traum, sondern bewiesen auch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl.

Ein Mann tat sich dabei besonders hervor, durchdachte und plante das Projekt und stärkte dem Verein den Rücken. Ihm zu Ehren wurde die neue Heimat der Trichtinger Musiker auf den Namen Martin-Höhn-Musikerheim getauft.

Nach hundert Jahren ist die Trichtinger Musikkapelle mit ihrem Vorsitzenden Peter Schöllhammer und dem musikalischen Leiter Volker Rückert mit rund 40 aktiven Musikern bestens aufgestellt und ist ein Aushängeschild der Gemeinde. Auch die beliebte Bauernkapelle unter der Leitung von Thilo Leicht ist bei Veranstaltungen in der näheren und weiteren Umgebung eine feste Größe.

Die Bevölkerung und die Blasmusikfreunde in Trichtingen und Umgebung schätzen das große Engagement des Musikvereins bei vielen Anlässen und bedauern, dass sie ausgerechnet im Jubiläumsjahr auf zahlreiche musikalische Leckerbissen verzichten mussten. Neben dem großen Jubiläumsfest fällt leider auch das vorgesehene Konzert am 19. Dezember der Pandemie zum Opfer.