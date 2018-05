Epfendorf Biber fühlen sich in Epfendorf wohl

Seit mehr als einem Jahr fühlt sich das unter naturschutzstehendes Nagetier dort heimisch, berichtete Bürgermeister Mark Prielipp. Es sei jedoch fraglich, ob der Biber in Epfendorf gut aufgehoben sei. Er könne die Kulturlandschaft zerstören, sagt Prielipp. So wie die Weide, die nun kahl am Ufer steht.

Diese älteren Bäume seien innerlich oft schon hohl, bevor das Tier sie annage, weiß die Biberbeauftragte für den Regierungsbezirk Freiburg, Bettina Sättele. Biber sind reine Pflanzenfresser, im Winter ernähren sie sich von der Rinde der Bäume, im Sommer von Blättern. Dass der Biber in der kalten Jahreszeit wieder an diesen Baum gehe, um weiter zu nagen, sei wahrscheinlich, meint Sättele. Normalerweise handle man schnell handeln, aber an dieser Stelle bestehe keine Verkehrssicherungspflicht, so die Expertin.

Bürgermeister Prilipp vermutete, dass die Weide im Herbst oder Winter fallen wird, wenn der Nager sie weiter mit seinen Zähnen bearbeitet. "Der Biber war intelligent genug und hat den Baum so angenagt, dass er auf die Wiese fällt und nicht in den Fluss", scherzt er. Weiden und Pappeln sind die ursprünglichen Bäume an Gewässern, und diese könne man zum Erhalt der Landschaft durch Draht schützen, so Bettina Sättele. Auch hinter dem Rathaus am Bach zäumte die Stadt bereits junge Bäume zum Schutz vor dem Nagetier ein.