Epfendorf Bereits 1979 Verantwortung übernommen

In geheimer Wahl erhielt dieser 42 von 47 abgegebenen Stimmen. Der Verein ernannte den langjährigen Oberschützenmeister zum Ehrenoberschützenmeister. Die Versammlung wählte Schwarz zuvor als Beisitzer in den Ausschuss. Für Pomorin ("Es ist mir wichtig, dass Roland Schwarz in der Vorstandschaft bleibt") war die Laudatio auf seinen verdienten Vorgänger die erste Amtshandlung in seiner neuen Funktion.

Schon wenige Jahre nach seinem Vereinseintritt hatte Schwarz erstmals Verantwortung übernommen. Er wurde im Jahr 1979 Sportleiter. Diese Position bekleidete er bis 2002. Danach stand er bis heute dem Verein ununterbrochen als Oberschützenmeister vor. Pomorin erinnerte an die zwei erfolgreich verlaufenen Jubiläumsfeste (2003, 2013) unter der Ägide des verdienten Oberschützenmeisters. In die Amtszeit von Roland Schwarz seien zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen angepackt worden.

Auch der neue Ehrenoberschützenmeister zählte diese in seinem persönlichen Rückblick nochmals kurz auf. Pomorin erwähnte dessen guten Draht zur Verwaltung und stellte fest: "Roland Schwarz genießt überall höchste Wertschätzung". Der Verein revanchierte sich für die geleisteten Dienste neben der Verleihung des Ehrentitels mit einem Reisegutschein und einem Geschenkkorb. "Hond ihr jetzt au no gnug Geld in de Kass", meinte Schwarz in seiner unnachahmlichen und bekannt trockenen Art zur Übergabe der Geschenke. Jugendtrainer Günter Ruof gab in Versform noch eine lustige Anekdote zum neuen Ehrenoberschützenmeister zum Besten (wir berichten noch ausführlich über die Versammlung).