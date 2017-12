Epfendorf Baustelle ist gefährliche Stolperfalle

In der Sitzung am Dienstagabend monierte sie, dass die Telekom beim Verlegen des Glaserfaserkabels halbfertige Baustellen hinterlasse. Zwar sind die Gräben wieder zugeschüttet und verschlossen. Zur Gehwegdecke fehlen allerdings die letzten Zentimeter. Stolperfallen – vor allem im Dunkeln –, wie sie auch an anderen Stellen in der Gemeinde zu sehen seien.

Die Baumaßnahmen stehen unter der Regie des Landkreises. Das Landratsamt sei informiert, so Bürgermeister Mark Prielipp. Passiert sei jedoch bisher nichts. Kämmerin Ve­re­na Ordow­ski erklärte, man habe sich bereits mit der Drohung, die entsprechende Telefonnummer des Unternehmens im Gemeindeblatt zu veröffentlichen, an die Telekom gewandt. Dann könnten sich die Bürger dort direkt beschweren. Becker-Bob bat darum, die Stolperfallen wenigsten abzusperren, bis sie beseitig seien.