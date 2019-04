Epfendorf Bahnübergang Talhausen: Schilder sollen ausreichen

Inzwischen ist die Deutsche Bahn bei einer Überprüfung ihrer Übergänge zu dem Ergebnis gekommen, dass jener in Talhausen in die Jahre gekommen und "technisch abgängig" ist. Er wird deshalb erneuert. Die Gesamtprojektkosten liegen bei 1,6 Millionen, rund 236 000 Euro bleiben an der Gemeinde Epfendorf hängen. Die Hälfte wird allerdings über Fördergelder abgedeckt. Soweit der letzte Stand des Gremiums. In der jüngsten Ratssitzung konfrontierte die Planerin für die DB Netz AG Katharina Sutterer den Gemeinderat aber mit neuen Zahlen und Fakten