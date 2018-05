Epfendorf Auch die Barrieren im Kopf abbauen

Als erster Schritt wurde an diesem Abend interessierten Vertretern der Vereine vorgestellt, wie Teilhabe aller Menschen am Vereinsleben ermöglicht werden kann. Nach einer Einführung in die Thematik, wurde die Möglichkeit zum regen Gedanken- und Informationsaustausch im Anschluss genutzt. "Inklusion sollte eines der wichtigsten Themen einer modernen Gesellschaft sein. Daher gilt es insbesondere auch entsprechenden Austausch mit in diesem Bereich tätigen Vereinen zu fördern und in diesen Prozess einzubinden", so Konrad Flegr.