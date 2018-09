Epfendorf Am Degen wie ein Musketier

Oberndorf. Im Rahmen des Ferienprogramms durften sie sich mit Florett, Degen und Säbel vertraut machen. Günther und Dagmar Walter vom TVO-Fechten, zeigten ihnen zunächst die Ausrüstung. Dazu gehören Maske, Handschuh, Fechthose und eine Schutzweste. Dagmar und Günther Walter brachten den Kindern die Grundschritte bei. Der Fuß des Ausfallbeins steht im rechten Winkel zum Standbein. Ausfallschritt nach vorne, Hand ausgestreckt.

Nachdem sie am Mittwoch die Grundschritte und Abläufe kennengelernt hatten, ging es am Donnerstag mit dem Degen ins Gefecht. Eine elektronische Anzeige meldete die Treffer. An der Spitze des Floretts ist ein Taster angebracht, der ein Signal an die Trefferanzeige sendet. Die Fechter sind durch ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Das Ziel: den Gegner zu treffen, egal wo. Wichtig sei auch, den Kindern und Jugendlichen die Angst vor der Maschine zu nehmen, das wäre für viele erst einmal ungewohnt und manche fürchteten, einen Stromschlag zu bekommen, sagte Armin Hug vom Turnverein.

Koordination und Reflexe sind für den Ablauf wichtig