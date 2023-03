1 Die Enztalbahn folgt größtenteils dem Fluss Enz. Die Endhaltestelle der Stadtbahnlinie S6 liegt direkt am Kurpark. Foto: Kugel

Die Enztahlbahn steht unter neuer Aufgabenträgerschaft. Für den Schienenverkehr ist in Zukunft die Stadt Karlsruhe verantwortlich. Wie wirkt sich dies auf die beiden Enztalkommunen aus?









Von Bad Wildbad nach Karlsruhe – und das per Bahn. Die Stadt und der Kreis Karlsruhe wollen genau das zusammen mit dem Landkreis Calw erleichtern. Der Schienenverkehr auf der Enztalbahn wurde dafür nun im sogenannten Netz 7a an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) vergeben. Im Sinne des Karlsruher Modells solle dadurch Straßen- mit Eisenbahn zur Regionalstadtbahn verbunden werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Calw.