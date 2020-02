Enztal/Tübingen Prozess: Mann soll Nichte missbraucht haben

Der Angeklagte soll sich bei wechselseitigen Familienbesuchen mehrfach an seiner Nichte vergriffen haben. Die Staatsanwältin wirft ihm vier Fälle vor. Der erste soll vor acht Jahren an seinem damaligen Wohnort Birkenfeld passiert sein, als das Mädchen fünf Jahre alt war, weitere im Elternhaus des Kindes im Hohenlohischen und in der heutigen Wohnung im Enztal, wo der Mann mit Frau und drei Kindern lebt.