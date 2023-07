53 Abiturienten machten ihren Abschluss am Enztal-Gymnasium. Das wurde jetzt kräftig gefeiert. Außerdem wurden viele Preise überreicht.

Der Sektempfang bei schönstem Wetter und warmen Temperaturen in der Kurparkanlage ging nahtlos in den offiziellen Teil der Abiturfeier des Bad Wildbader Enztal-Gymnasiums (ETG) im festlich geschmückten Kursaal über. Nach einigen Jahren in der Region war es den 53 Abiturienten ein besonderes Anliegen, dass der Abiball nach Bad Wildbad zurückkehrt. Die Abiturienten Julia Schmauder und Leonie Beer führten laut Schulleiter Andreas Enderle „charmant und mit jugendlichem Elan durch den Abend“.

Nach dem Einzug der Abiturienten verglich der Schulleiter den Weg bis zum Abitur mit den Herausforderungen und Abenteuern, die ein Gang über die Hängebrücke bietet.

Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger verband seine Laudatio auf die beste Abiturientin des Jahrgangs, Kira Müller mit einem Abiturschnitt von 1,1, mit einem Rückblick auf die eigene Abiturzeit. Bürgermeister Heiko Stieringer überbrachte die Grüße der Nachbargemeinde und den Geschichtspreis der Gemeinde Höfen für die beste Abiturleistung im Leistungsfach Geschichte. Weitere Preise wurden überreicht von Stefan Wöhr, Geschäftsführer der Richard Wöhr GmbH, Thomas Anhalt, Vorsitzender des Freundeskreises des Enztal-Gymnasiums und ETG-Alumni Andreas Sehburger.

Dem Gesangs- und Klaviervortrag der Abiturienten Laura Ride und Daniel Hunger schloss sich die Rede der Scheffelpreisträgerin Daria Raos an. Jannis Rentschler und Lukas Eisele trugen eine geschliffen formulierte und launige Abiturrede gekonnt vor.

Mit der Übergabe der Abiturzeugnisse durch die Schulleitung endete der offizielle Teil. Ein warmes Buffet und der vom Abiturjahrgang gestaltete zweite Teil mit Prom-Wahl, Diashows zu den Studienfahrten, Übergabe der Geschenke , und Parodien des Kollegiums rundeten die Abschlussfeier ab.

Preisträger und Abiturienten des Enztal-Gymnasiums

Preisträger



Kira Müller

Baetzner-Preis (Schulbeste), Otto-Dix-Preis (Bildende Kunst), DPG-Preis (Physik), Bischof-Sproll-Preis (kath. Rel.), (Schulpreis Mathematik).

Laura Tubach

Portzehl-Preis (vorbildlich mitmenschliches Verhalten), (Schulpreis Englisch).

Jannis Rentschler

Preis der Fa. Wöhr, (Naturwissenschaften).

Daria Raos

Geschichtspreis der Gemeinde Höfen, Scheffel-Preis (Deutsch).

Nico Kallfaß

Preis d. Vereins Deutsche Sprache.

Rea Roller Reyes

Paul-Schempp-Preis (ev. Rel.).

Samira Reichle

Stiftung Humanismus heute (Latein).

Leon Maly

Schulpreis Ökonomie von Südwestmetall (Wirtschaft).

Leonie Beer

Sonderpreis Freundeskreis ETG.

Sina Holzinger

Sehburger-Pokal (größte Leistungssteigerung Kursstufe).

Philipp Becker

Schulpreis Biologie.

Meike Schober

Schulpreis Deutsch.

Samira Reichle

Schulpreis Ethik.

Die Abiturienten des Jahrgangs 2023

Vlad-Andrei Baloi, Antonia Beck, Alia Becker, Philipp Becker, Leonie Beer, Mike Brodwolf, Alexandra Cartiere, Michael Demidov, Tom Dietrich, Lukas Eisele, Tristan Enthofer, Jana Frank, Niels Gauß, Nils Günthner, Elias Güttinger, Dennis Härter, Laetitia Haug, Michelle Hennau, Jonas Heselschwerdt, Sina Holzinger, Daniel Hunger, Nico Kallfaß, Lea Krafft, Luis Krumm, Simon Kübler, Eveline Leirich, Felix Mairhofer, Alicia Majer Kovaleva, Nina Majer, Leon Maly, Tobias Mangler, Emelie Moor, Kira Müller, Lea Nechwatal, Michael Netz, Louisa Neufeld, Phil Pfrommer, Joschua Pister, Anna-Lena Pross, Marleen Rau, Samira Reichle, Jannis Rentschler, Lea Roller Reyes, Ole Rothfuß, Julia Schmauder, Meike Schober, Elseev Stanila, Laura Tubach, Maximilian Ude, Finn Wentsch, Linda Zimmermann, Lara zur Nedden.