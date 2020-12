Enzkreiskliniken Klinik-Holding rechnet mit steigenden Corona-Zahlen nach Festtagen

Am Dienstag informierte der RKH-Chef zusammen mit weiteren Mitgliedern aus dem Corona-Krisenstab der Holding über die aktuelle Situation in den beteiligten Kliniken vor den Feiertagen. "Die Zahl der Corona-Patienten hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt, mit aktuell 223 Fällen über alle RKH-Kliniken. Wir sind relativ voll auf den Stationen und stoßen teilweise bereits an unsere Grenzen", sagt Götz Geldner, Leiter der Anästhesiologie in Ludwigsburg und zuständig für die medizinische Lage an den Krankenhäusern.

"Aufgrund der angespannten Situation, insbesondere auch im Pflegebereich, müssen wir jeden Tag gemeinsam schauen, welche Stationen wie belegt werden können und wie mit etwaigen Personalversetzungen alles gemanagt werden kann", macht er deutlich. So seien in Ludwigsburg bereits 27 Prozent der Pflegekräfte ausgefallen, bei den übrigen Häusern müsse man im Schnitt mit 20 Prozent weniger Pflegekräften auskommen.

"Durch die enge Abstimmung der Häuser und Stationen zu den vorhandenen Kapazitäten können wir eine Gleichbehandlung aller Patienten gewährleisten und auch die akute Versorgung etwa von Herzinfarkt-, Tumor- oder Urologiepatienten sicherstellen", berichtet Martin Schuster, ärztlicher Direktor unter anderem der Anästhesiologie in Bruchsal.

Stand Dienstag waren laut den veröffentlichten Zahlen RKH-weit nur noch sechs von 117 Betten auf den Überwachungs- und Intensivstationen frei, in Mühlacker die vorhandenen fünf, in Bietigheim zwölf verfügbare Betten komplett belegt, insgesamt wurden 33 Covid-19-Patienten intensiv überwacht.

Laut Geldner müssen 30 bis 40 Prozent der Intensivkapazitäten für Covid-Patienten bereitgestellt werden, um die aktuelle Welle auffangen und für jeden Patienten die für ihn notwendige medizinische Behandlung sicherstellen zu können. Doch zeigt er sich zuversichtlich, dass mit entsprechenden Verlegungen, zum Beispiel von OP-Personal auf die Intensivstationen, die Kapazitäten über die Feiertage ausreichen.

Eine vom Ausmaß her völlig neue Situation

Im Bedarfsfall greife das Clustermanagement, welches ermögliche, Covid-Patienten an andere Kliniken mit noch freien Intensivbetten zu verlegen. "An Covid-19-Erkrankte aus dem Oberen Enztal werden schon jetzt innerhalb des Clusters ›Mittlerer Oberrhein – Nordschwarzwald‹ nach Pforzheim oder Calw verlegt", informiert RKH-Sprecher Alexander Tsongas auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. "Im Neuenbürger Krankenhaus werden keine Covid-Patienten behandelt, dafür wurden bereits orthopädische Eingriffe von Mühlacker nach Neuenbürg verlegt", so Tsongas.

Doch sei dieser Cluster, ebenso wie der Cluster "Ludwigsburg/Stuttgart", zu dem die RKH-Kliniken gehören, nahezu voll. Am ehesten haben laut Tsongas aktuell noch die drei südlichen der baden-württembergweit sechs Covid-19-Versorgungsregionen Luft, die in Freiburg, Tübingen und Ulm angesiedelt sind und bis zum Bodensee reichen. Die nördlichen Cluster stießen bereits deutlich an ihre Grenzen.

Geschäftsführer Martin sieht in den Impfzentren aktuell keine Konkurrenz im Kampf um Pflegefachkräfte, zumal deren Einsatz bis 30. Juni begrenzt sei. Letztendlich hänge aber alles von den Patientenzahlen ab. Hier hätte Martin keine Öffnung der strengen Verordnungen über die Feiertage möglich gemacht.

Er setzt auf eine weiterhin transparente Kommunikation und sieht hier sein Haus mit täglich neuen Zahlen auf der Webseite, regelmäßigem Newsletter und Briefing für die Mitarbeiter vorbildlich aufgestellt. Um diese kümmert sich Sabine Gfrörer, leitende Ärztin der Mikrobiologie in Ludwigsburg. "Alle patientennahen Mitarbeiter machen zweimal wöchentlich, alle anderen einmal wöchentlich einen Antigen-Schnelltest", führt sie aus. Für alle Patienten gebe es ein Aufnahmescreening, bei Notaufnahmen einen Antigentest, dem sich ein PCR-Test anschließe. Patienten auf den Stationen würden zudem zweimal wöchentlich gescreent.

In allen Fällen könnten so Infizierte sofort ausgemacht und entsprechend isoliert werden, schildert Gfrörer, die vor frei käuflichen Schnelltests für Verbraucher warnt. "Nur ein sorgfältig durchgeführter Abstrich kann hier die erforderliche Sicherheit gewährleisten", räumt sie ein und fordert von den Herstellern, dass sie auch mögliche Mutationen des Virus entsprechend zeitnah in ihren Tests nachweisen.

Stefan Weiß, Katastrophenschutzkoordinator und Leiter des Corona-Krisenstabsmanagements, berichtet von einer für alle Krisenplaner in Bezug auf Dauer, Tiefe und Ausdehnung völlig neuen Situation. "In der ersten Phase konnten wir auf vorhandene Strukturen relativ schnell aufbauen, etwa auf Planungen für intensive Influenzafälle. Doch diese neue Art von Krise im Kampf gegen Corona mit ihren noch nie dagewesenen infrastrukturellen Beeinträchtigungen lässt sich in diesem Ausmaß nicht üben", betont Weiß. Mithilfe von Videokonferenzen sei der Krisenstab auch über die Feiertage im engen Austausch, so der Oberarzt.