Männerleiche in Maulbronner See entdeckt

1 Laut Polizei hatten Einsatzkräfte die leblose Person in der Nacht im Wasser gefunden (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images//Marius Bulling Erfolglos suchen Dutzende Einsatzkräfte nach einem vermissten Mann in einem See. Erst in der Nacht wird eine Streife fündig.







Bei der Suche nach einem vermissten Mann in einem See in Maulbronn (Enzkreis) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Streife in der Nacht die leblose Person im Wasser entdeckt.