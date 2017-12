Enzkreis/Kreis Calw Tempokontrollen: Wer blitzt wie und warum?

Mehr Personal

Die Calwer wollen dafür ihre Kontrolleure nun um zwei Stellen aufstocken. Sparen könnte man sich das Geld, das jährlich für eine neue Blitzersäule reserviert war – zehn dieser Anlagen stehen heute im Kreis Calw und damit doppelt so viele wie im Enzkreis. Mit mehr Personal könnten die Calwer ihre beiden Blitzerautos stärker als bisher im Berufsverkehr frühmorgens und abends oder an Wochenenden einsetzen, so Ordnungs- und Verkehrsamtsleiter Sebastian Kaufmann.

Für ihn ist die Stärkung der mobilen Kontrollen wie für seinen Enzkreis-Amtskollegen Oliver Müller ein Beitrag zu mehr Sicherheit. Das Gegenteil so mancher Tempodebatte auch im Enzkreis, wo die Calwer Blitzer in der Vergangenheit Begehrlichkeiten ausgelöst hatten. Blitzsäulen bremsen den Verkehr zuverlässig ab – viele Fahrer gehen nach der Anlage aber wieder aufs Gas. Feste Blitzer passen so am besten für ständige Gefahrenpunkte. Und die seien mittlerweile abgedeckt, heißt es im Kreis Calw.

Es gibt Zweierteams

Bei allen Ähnlichkeiten, gibt es Unterschiede im Detail. Geblitzt wird in Zweierteams. Während der Kreis Calw immer zwei Kreisbeschäftigte losschickt, wird im Enzkreis ein Behördenmitarbeiter von einem privaten Dienstleister für technische Aufgaben begleitet. Und: Der Enzkreis hat seit Kurzem so etwas wie eine mobile stationäre Anlage. "Sonja" heißt der Blitzer auf einem Anhänger, der in den Gemeinden gut ankomme, so Müller. Nächster Einsatzort ist Mönsheim. Übrigens: In beiden Kreisen übernimmt auch die Polizei Kontrollen. Die Bußgeldverfahren laufen aber auch dann bei den Landratsämtern.