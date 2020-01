Enzkreis Kosten für Müllabfuhr steigen an

So bleiben die Kosten rund um die Biotonne unverändert, ebenso die Leerungsgebühren für die 240-Liter-Restmülltonne. Auch die Gebührenfreiheit für die Grüne Tonne sowohl für Privathaushalte als auch für Gewerbebetriebe bleibt bestehen, heißt es in der Pressemitteilung des Enzkreises. Angehoben werden dagegen die Jahresbeträge für Privathaushalte und die Leerungsgebühren der übrigen Restmülltonnen – so hat es der Kreistag in seiner Dezembersitzung beschlossen.

Mehrausgaben bei Personal und Material