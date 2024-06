1 Ein Bus steht bei Tiefenbronn (Enzkreis) neben der Fahrbahn. Der Bus ist in der Nähe von Pforzheim von der Fahrbahn abgekommen Foto: dpa/Igor Myroshnichenko

Am frühen Morgen kommt ein Bus von der Straße ab. Zehn Menschen werden dabei leicht verletzt. Die Unfallursache ist zunächst unklar.









Ein Bus ist auf der Landesstraße 572 bei Tiefenbronn (Enzkreis) in der Nähe von Pforzheim aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zehn Menschen seien dabei am frühen Donnerstagmorgen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte sieben davon vorsorglich zur Behandlung in Krankenhäuser.