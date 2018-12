Enzklösterle Viele Senioren dabei

Die Gäste nützten die Kaffeetafel gerne zu einem "Schwätzle" mit Tischnachbarn, Freunden und Bekannten, die sie vielleicht schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatten. Weiteren Vorträgen des Kirchenchors folgte eine von Siegfried Grieb vorgetragene weihnachtliche Geschichte von Fritz Vinken über eine während der Ardennenschlacht abgelaufene friedliche Begegnung zwischen seiner Familie sowie jungen amerikanischen und deutschen Soldaten am Heiligen Abend.

Bürgermeisterin Petra Nych bedankte sich wie zuvor auch schon Kohnle bei den Organisatoren und Mitwirkenden des Nachmittags für ihren Einsatz und schilderte einen ihrer Vorstellung entsprechenden Ablauf des Heiligen Abends nach schwäbischer Tradition. Mit dem Aufstellen und Schmücken des Christbaums, mit dem "Christbaum loben" in der Nachbarschaft sowie bei Freunden und Bekannten, mit dem Lesen der Weihnachtsgeschichte, der Bescherung und dem Gottesdienstbesuch am Abend. Gerne nahmen die Senioren ihre Einladung zu einem "Viertele" oder einem anderen Getränk an.

Den musikalischen Abschluss des Nachmittags gestalteten die Aktiven des Musikvereins Enzklösterle unter der Leitung des stellvertretenden Dirigenten Tobias Merkle. Das Schlusswort kam von Kohnle, der sich im Gespräch mit unserer Zeitung über den guten Besuch des Nachmittags trotz der widrigen Witterungsverhältnisse freute. Er sah diesen als einen Erfolg der verstärkten kirchlichen Seniorenarbeit, unter anderem mit dem regelmäßigen Seniorentreff "Café Sammeltasse".