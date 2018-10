Enzklösterle Themen mit Gesichtern verknüpfen

Gute Verbindung mit seinen Bürgern

Caspary vertritt die Region Nordbaden seit 2004 in Straßburg und Brüssel und zeigte den zahlreichen Gästen auf, wo die Herausforderungen für die Zukunft liegen. Ganz zentral ist für ihn dabei die Frage: "Welches Europa wollen wir?" Sein Statement lautet: Ein global starkes Europa, das sich innereuropäisch stabilisiert, geschlossen auftritt und eine gute Verbindung mit seinen Bürgern pflegt.

Nach Darstellung Casparys steht die Europäische Union heute politisch, wirtschaftlich und sozial besser da, als dies von vielen Menschen wahrgenommen wird. Die Menschen sehen große Herausforderungen und machen sich Sorgen. Sie haben Erwartungen an die EU, die diese nicht erfüllen könne, weil ihr von den Mitgliedsstaaten bisher nicht die Instrumente in die Hand gegeben würden, um diese zu erfüllen, so Caspary.