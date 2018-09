Enzklösterle. Sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro hat ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstag um 14 Uhr angerichtet. Er war von Gompelscheuer nach Enzklösterle unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Er fuhr auf. In beiden Fahrzeugen wurden je drei Mitfahrer leicht verletzt, so die Polizei.