Enzklösterle Schreck am Abend: eine Schlange im Garten

Enzklösterle - Menschenschlangen gab es dank einer guten Organisation des ersten DRK-Blutspendetermins des Ortsvereins Oberes Enztal in Corona-Zeiten in der Festhalle in Enzklösterle am Mittwochnachmittag nicht. Dafür aber eine tierische Schlange im Garten des der Festhalle benachbarten Gebäudes Friedenstraße 18, die eine kurze und heftige Hektik auslöste.